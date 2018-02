‘Ik denk dat ik nog steeds van hetzelfde niveau ben als vier jaar geleden’

John Goossens is sinds dinsdag op proef bij ADO Den Haag. De 29-jarige middenvelder, die zonder club zit nadat hij eind vorig jaar bij Chicago Fire vertrok, krijgt tot het einde van de week de tijd om een contract in de wacht te slepen. “Ik denk dat ik nog steeds van hetzelfde niveau ben als vier jaar geleden", vertelt Goossens aan FOX Sports.

Goossens speelde bijna een jaar geleden zijn laatste wedstrijd in de Verenigde Staten. Door een enkelblessure stond hij langdurig buitenspel. In het buitenland kwam Goossens, die in Nederland voor NEC en Feyenoord uitkwam, ook nog uit voor het Indiase Pune City en het Roemeense FC Voluntari.

Goossens liet in 2014 zijn contract ontbinden bij Feyenoord. "Ik heb bij Feyenoord niet alles gespeeld, maar heb het naar mijn mening wel verdienstelijk gedaan. Ik ben nog steeds die speler, met meer ervaring. Dus wat dat betreft kan ik ook in de groep een rol spelen."

Hij ontkent dat hij een mindere voetballer is geworden de laatste jaren. "Daar ben ik het niet mee eens. Je mag de Major League Soccer helemaal niet onderschatten. Fysiek is het een stuk zwaarder dan de Eredivisie. Hier is iedereen technisch hoogbegaafd, maar in het buitenland hebben ze andere prioriteiten."