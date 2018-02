Bayern kent geen genade na vroege rode kaart en haalt uit met vijfklapper

Bayern München heeft dinsdagavond een reuzenstap gezet richting de kwartfinale van de Champions League. De Duitse grootmacht ontving Besiktas in de eigen Allianz Arena en kreeg na iets meer dan een kwartier spelen een onverwachte meevaller te verwerken toen Domagoj Vida met een rode kaart moest inrukken. Robert Lewandowski, Thomas Müller, met allebei twee treffers, en Kingsley Coman velden het vonnis over de Zwarte Adelaars: 5-0.

Een op voorhand al lastige opgave werd na ruim een kwartier spelen nog een stuk moeilijker voor Besiktas toen Vida met direct rood mocht gaan douchen. De Kroaat zag zich na een slechte terugspeelbal van Atiba Hutchinson genoodzaakt om aan de noodrem te trekken en werd van het veld gestuurd na het neerhalen van de doorgebroken Lewandowski. De daaruit volgende vrije trap van James Rodríguez scheerde rakelings langs het doel van Fabri, die vlak daarna vanaf zijn doellijn zag hoe Besiktas met een man minder toch voor gevaar wist te zorgen.

Vágner Love kreeg uit de counter de kans om uit te halen, maar zijn schot vloog hoog over het doel van Sven Ulreich. Na een halfuur spelen had de Spaanse doelman een geweldige redding in huis op een kopbal van Mats Hummels, die even later in de luren werd gelegd door Ricardo Quaresma. Een schot van de Portugees in de korte hoek was echter een prooi voor Ulreich en vlak voor rust nam Bayern toch afstand. David Alaba vond Müller met een voorzet van links en de Duitser faalde niet vlak voor het doel.

Met de voor James ingevallen Arjen Robben ging Bayern in de tweede helft op zoek naar een ruimere voorsprong en de 2-0 volgde al snel. Een vrije trap van Lewandowski spatte vijf minuten na de onderbreking nog uiteen op de paal, maar de Pool was drie minuten later wel de aangever bij het doelpunt van Coman. Voor de jonge Fransman was het zijn tweede treffer in zijn laatste drie Champions League-duels.

Müller knalde met nog dik twintig minuten te gaan op aangeven van Joshua Kimmich de 3-0 tegen de touwen en ook daarna bleef der Rekordmeister op zoek naar treffers. Lewandowski was op aangeven van Robben al dicht bij de 4-0 en Müller kopte nog over voordat de Poolse spits ook zijn doelpunten kreeg. Fabri had met nog ruim tien minuten te gaan nog net een antwoord op een schot van afstand van Hummels, maar Lewandowski stond op de goede plek om de rebound binnen te schieten. Vlak voor tijd tikte hij op aangeven van Müller ook zijn tweede van de avond binnen.