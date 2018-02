Persoonlijk drama voor PEC-verdediger: tweede operatie in vijf maanden

Dico Koppers komt dit seizoen niet meer in actie. De linkerverdediger raakte vrijdag geblesseerd aan de achillespees en moet geopereerd worden, zo laat PEC Zwolle maandagavond weten via de officiële kanalen.

“Het is voor nu nog te vroeg om een prognose af te geven, wanneer Koppers weer aansluit bij de selectie. Zeker is wel, dat hij dit seizoen niet meer in actie komt”, zo leest het statement van de huidige nummer vijf van de Eredivisie. De 26-jarige Koppers was al revaliderende van een achillespeesblessure aan zijn linkerbeen.

De back werd daar in september voor geopereerd en moet nu dus opnieuw onder het mes. Tod dusverre speelde Koppers, die eerder uitkwam voor Ajax, ADO Den Haag, FC Twente en Willem II, slechts twee wedstrijden in het eerste elftal van PEC Zwolle.