Zoon van Drogba verlaat Chelsea voor oude liefde van vader

Didier Drogba kreeg met zijn prestaties bij Chelsea wereldfaam, maar zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde hij al eerder, in Frankrijk. De aanvaller maakte zijn profdebuut voor Le Mans en scoorde vervolgens aan de lopende band bij EA Guingamp en Olympique Marseille. In 2004 kwam hij in Londen terecht.

EA Guingamp, de club waarvoor de nu 39-jarige Drogba in 49 wedstrijden 23 keer scoorde, heeft zich nu opnieuw weten te versterken met Drogba, maar dan met Isaac Drogba. Deze vijftienjarige zoon van de voormalig Ivoriaans international speelde in de jeugd van Chelsea, maar heeft nu getekend bij EAG. Isaac Drogba sluit aan bij de Onder-19.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 19 Feb 2018 om 10:24 (PST)

Isaac heeft net als zijn vader een Ivoriaans paspoort, maar beschikt ook over een Engels identiteitsbewijs. Mocht hij ooit voor de keuze gesteld worden, dan zal hij kiezen voor een interlandcarrière bij the Three Lions. Dat zei Didier, die momenteel voor Phoenix Rising in de Verenigde Staten speelt, in februari 2015 tegen Sports Illustrated.

“Ik vroeg mijn zoon voor welk land hij wil spelen. Hij is Frans, maar zei dat hij niet voor Ivoorkust of Frankrijk wil spelen. Hij wil voor Engeland spelen. Ook toen ik in China was, was hij verknocht aan Engeland. Toen ik vroeg of hij mee wilde gaan om bij mij te wonen, zei hij dat hij mij tijdens de vakantie wel weer zou zien”, aldus Didier Drogba.