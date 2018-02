ADO verwelkomt voormalig middenvelder van Ajax en Feyenoord

John Goossens gaat mogelijk aan de slag bij ADO Den Haag. De club uit de Hofstad maakt maandag bekend dat de 29-jarige aanvallende middenvelder deze week meetraint met de selectie van trainer Alfons Groenendijk.

“Aan het eind van de week kijken beide partijen of het zal komen tot een samenwerking”, zo communiceert de huidige nummer acht van de Eredivisie. Goossens heeft geen verleden bij ADO, maar is wel een bekend gezicht in de Eredivisie, want hij speelde 102 wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland.

Goossens komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor NEC, Feyenoord, Pune City, Voluntari en Chicago Fire. In dienst van Feyenoord kwam de linkspoot tot drie doelpunten en vier assists in 34 officiële wedstrijden. Hij pakte één prijs, want als selectiespeler van Ajax won Goossens in 2007 de Johan Cruijff Schaal.