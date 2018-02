Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Jones zet seizoensrecord neer

Wie waren in de afgelopen Eredivisie-speelronde volgens Opta-statistieken de beste speler op hun positie? In speelronde 24 zijn Ajax, AZ, ADO Den Haag en FC Utrecht allen met twee spelers vertegenwoordigd en zette Brad Jones zijn beste prestatie van het seizoen neer.

DM: Brad Jones (Feyenoord), statistiek: zes reddingen - Mede door een persoonlijk seizoensrecord (zes reddingen) van Jones, wist Feyenoord voor het eerst dit seizoen in twee opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie de nul te houden.

RV: Hidde ter Avest (FC Twente), statistiek: twee schoten, twee kansen gecreëerd - FC Twente incasseerde slechts twee schoten tegen Sparta Rotterdam, het laagste aantal voor de Tukkers sinds 31 maart 2012 tegen Roda JC (toen ook twee schoten tegen).

CV: Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: twaalf uitverdedigende acties - Voor het eerst sinds Davinson Sánchez op 23 oktober 2016 tegen Feyenoord (negentien uitverdedigende acties) kwam een Ajax-speler tot minstens twaalf uitverdedigende acties in een Eredivisieduel.

CV: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: veertien keer balbezit gewonnen - Ajax is ongeslagen in de laatste 24 Eredivisieduels die de ploeg speelde in de maanden januari en februari (20 gewonnen wedstrijden, 4 gelijke spelen).

LV: Mark van der Maarel (FC Utrecht), statistiek: twee schoten, twee kansen gecreëerd - Van der Maarel maakte tegen Roda JC Kerkrade zijn tweede treffer van het Eredivisie-seizoen, voor het eerst in negen seizoenen kwam de verdediger tot meer dan één treffer in een Eredivisie-jaargang.

CM: Mats Seuntjens (AZ), statistiek: 92,8% passnauwkeurigheid - Seuntjens is betrokken bij 4 doelpunten in zijn laatste vijf Eredivisieduels (2 goals, 2 assists), evenveel als in al zijn voorgaande 38 Eredivisieduels voor AZ.

CM: Sander van de Streek (FC Utrecht), statistiek: twee doelpogingen - Van de Streek maakte acht van zijn laatste negen Eredivisie-goals in uitwedstrijden, nadat hij zijn eerste zeven Eredivisie-treffers allemaal in thuisduels maakte.

CM: Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag), statistiek: vijf schoten, tien gecreëerde kansen - El Khayati leverde ADO Den Haag dit seizoen al zestien punten op met zijn doelpunten en assists: geen Eredivisiespeler was wat dat betreft belangrijker voor zijn ploeg.

RA: Alireza Jahanbakhsh (AZ), statistiek: zestien duels, twaalf gewonnen - Jahanbakhsh was dit seizoen bij meer competitiedoelpunten van AZ direct betrokken (negentien - elf goals, acht assists) dan in het gehele vorige seizoen (achttien).

CA: Björn Johnsen (ADO Den Haag), statistiek: vijf schoten - ADO Den Haag loste 27 schoten tegen Willem II, de laatste keer dat de Hagenaars vaker schoten in een Eredivisie-duel was op 16 maart 2013 (28 keer tegen Vitesse).

LA: Arber Zeneli (sc Heerenveen), statistiek: zes voorzetten - Zeneli was in zijn laatste vijf Eredivisie-duels betrokken bij vijf doelpunten (één goal & vier assists).