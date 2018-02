Olympique Lyon blijft teleurstellen ondanks twee treffers van Traoré

Olympique Lyon heeft zondagavond opnieuw niet in de Ligue 1 kunnen winnen. Na drie nederlagen in de laatste drie competitieduels gaf het team van Bruno Génésio een zege op Lille uit handen: 2-2. Bertrand Traoré had Lyon een 0-2 voorsprong geschonken. Anwar El Ghazi viel na een half uur spelen uit, Memphis Depay stond negentig minuten binen de lijnen en de geblesseerde Kenny Tete kwam in Noord-Frankrijk niet in actie.

Lyon groeide aanvankelijk in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde en had eigenlijk met een ruimere voorsprong dan 0-2 de rust in moeten gaan. Na dik twintig minuten was het 0-1: Mike Maignan had de bal na een laag schot van Depay niet klemvast, waarna Traoré de bal binnentikte. Op slag van rust verdubbelde Lyon de voordelige marge. Na een goede loopactie van Lucas Tousart kwam de bal via Fernando Marcal terecht bij Traoré, die uit de draai het leer opnieuw achter Maignan schoot.

Lille maakte na rust een veel betere indruk in het Stade Pierre Mauroy en joeg nadrukkelijk op de aansluitingstreffer. Het was uiteindelijk Nicolás Pepe die in de 65e minuut op aangeven van Luiz de Araujo de 1-2 maakte. Laatstgenoemde schoot negen minuten voor tijd de 2-2 voor de laagvliever binnen. Een hard gelag voor de bezoekers, die in de 69e en 89e minuut het aluminium troffen. Beide keren was Mariano Diaz de pechvogel. Lyon heeft drie punten minder dan nummer drie Olympique Marseille, dat zondagavond thuis aantreedt tegen Girondins Bordeaux.