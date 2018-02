Locadia droomt van Wembley na droomdebuut: ‘Dat zou fantastisch zijn’

Jürgen Locadia luisterde zijn debuut voor Brighton & Hove Albion zaterdag op met een doelpunt. De afgelopen maand van PSV overgekomen spits maakte de eerste treffer in de met 3-1 gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Coventry City. In zijn eerste duel in het shirt van Brighton was Locadia al na vijftien minuten trefzeker.

Locadia, die vanwege een bovenbeenblessure zijn debuut moest uitstellen, schoot een lage voorzet binnen, nadat hij even daarvoor het aluminium nog had geraakt. Een klein kwartier voor tijd werd de aanvaller naar de kant gehaald door Chris Hughton. "Ik dacht al dat ik met mijn eerste balcontact zou scoren, maar helaas raakte ik toen de paal. Bij mijn tweede kans was ik wel scherp. Ik ben dolblij dat ik meteen heb gescoord."

In de kwartfinales van de FA Cup neemt Brighton het medio maart op tegen Manchester United. Bij een overwinning speelt de ploeg van Hughton in de halve finales op Wembley. "We hebben nu de kans om op Wembley te spelen. Daar hoeven we nog maar één wedstrijd voor te winnen. Dat zou echt fantastisch zijn."

Hughton was vooral blij dat Locadia niet opnieuw geblesseerd raakte. "Het is altijd fijn als je je eerste doelpunt zo snel mogelijk te pakken hebt. Maar het is belangrijker dat hij de wedstrijd ongeschonden doorkwam." De manager verklaarde tevens de wissel van de Nederlander. "Hij heeft al een aantal maanden niet gespeeld en we wilden geen risico met hem nemen.”

Tim Krul raakte halverwege de wedstrijd geblesseerd en maakte na rust plaats voor Niki Mäenpää. Davy Pröpper mocht halverwege als invaller opdraven. Brighton neemt in de Premier League een veertiende plaats in.