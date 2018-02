Carrière van Mangala bij Everton is na twee duels mogelijk al voorbij

Eliaquim Mangala heeft zijn laatste wedstrijd voor Everton mogelijk gespeeld. De centrale verdediger liep vorige week zaterdag in de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace een knieblessure op en moet mogelijk maanden revalideren, zo meldt onder meer de Daily Mail.

De 27-jarige Mangala werd vlak voor rust vervangen door Ashley Williams en de kans bestaat dat hij zijn kniebanden heeft beschadigd. Als dat inderdaad het geval is, dan zal de achtvoudig Frans international waarschijnlijk pas volgend seizoen weer zijn opwachting kunnen maken. Het is nog onduidelijk wanneer the Toffees met meer informatie komen.

Mangala speelde tot dusverre twee wedstrijden voor het Everton van manager Sam Allardyce en de kans is dus groot dat het daar bij blijft, want hij is nog altijd eigendom van Manchester City. Mangala heeft in het Etihad Stadium een contract tot medio 2019.