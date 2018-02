Strootman adviseerde NAC-spits: ‘Er is een kans dat ik naar het WK ga’

Umar Sadiq heeft inmiddels twee wedstrijden voor NAC Breda gespeeld en het bevalt hem uitstekend bij De Parel van het Zuiden. De 21-jarige aanvaller zegt dat het ‘geen gemakkelijke beslissing’ was om Italië te verlaten, maar voegt daaraan toe dat hij bewust voor de Nederlandse competitie heeft gekozen.

“De Serie A is high level, een hoog aangeschreven competitie. In Nederland ligt het niveau lager en dat is een uitdaging die ik moet accepteren. Ik heb een aantal voetballers gebeld die ik goed ken om informatie in te winnen over de Eredivisie, onder wie Kevin Strootman”, aldus de huurling van AS Roma in een interview met BN De Stem.

Strootman liet de Nigeriaan weten dat de Eredivisie ‘een goed podium’ zou zijn: “In Italië waren mijn vooruitzichten op minuten niet zo groot. Ik moet leren om meer een killer te worden. Net als Didier Drogba, samen met Emmanuel Adebayor is hij mijn voorbeeld.” Sadiq kwam tot dusverre in actie tegen Heracles Almelo en Excelsior en tegen de Heraclieden was hij goed voor een doelpunt en een assist.

In totaal speelde Sadiq, voormalig international van het Olympisch elftal van zijn land, 21 minuten voor het team van trainer Stijn Vreven. Hij hoopt dat hij zich met zijn spel in Breda in de kijker kan spelen bij bondscoach Gernot Rohr: “Er is een kans, hoe klein ook, dat ik naar het WK in Rusland kan. Daarom ben ik naar NAC gekomen. Ik moet fit blijven, spelen en scoren natuurlijk. Dan moet het WK mogelijk zijn.”