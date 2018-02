‘Oliseh zei: ‘shut the fuck up and sit down’. Ik moest m’n mond houden’

Marco Lemmens is opgestapt als verzorger bij Fortuna Sittard. Aanleiding is het gedrag van Sunday Oliseh, die woensdag op non-actief werd gezet. De hoofdtrainer kreeg het in maart, tijdens én na het duel met FC Eindhoven, aan de stok met Lemmens.

Lemmens liet Oliseh weten dat Marco Ospitalieri vanwege een achillespeesblessure vervangen moest worden. “Hij vond dat ik me niet moest bemoeien met het wisselbeleid, want hij was de hoofdcoach. Hij zei: shut the fuck up and sit down'. Ik moest m'n mond houden en me alleen bezig houden met bandages en tapes en verder niks. Na de wedstrijd begon het dictatoriale gedrag opnieuw”, zegt Lemmens tegen 1Limburg.

Lemmens dacht dat Oliseh vervolgens in de catacomben zijn excuses wilde aanbieden, maar dat liep anders: “Hij pakte me stevig vast bij m'n schouder en bekken en wees me nog een keer terecht. Ik vroeg Oliseh vriendelijk om mij los te laten.” Lemmens werkte acht jaar bij Fortuna en zat na het incident in maart nooit meer op de bank bij de nummer drie van de Jupiler League. Hij zegt blij te zijn dat ‘de dictatuur’ van Oliseh voorbij is.

De KNVB stelde donderdag een onderzoek in naar de uitlatingen van Oliseh over Fortuna. De Nigeriaan had namelijk gezegd dat hij weg moest omdat hij weigerde mee te doen aan ‘illegale praktijken’. “Binnen het voetbal hebben wij verschillende instanties die zich bezighouden met de integriteit en het is aan deze instanties om ervoor te zorgen dat dergelijke signalen worden onderzocht”, verklaarde KNVB-woordvoerder Bram Groot.