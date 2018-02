Wanneer kunnen we FIFA 19 verwachten en wat gaat het kosten?

Het is pas zeven maanden sinds de release van FIFA 18, toch kijken sommige fans nu al uit naar de dag waarop de volgende editie van de game in de verkoop gaat. EA Sports houdt zijn kaarten wat betreft de releasedatum doorgaans stevig tegen de borst, maar door ontwikkelingen in de afgelopen jaren en uitlatingen van medewerkers van het van origine Canadese bedrijf, hebben we een goed idee gekregen van wat we kunnen verwachten.

Wanneer komt FIFA 19 uit?

Eind december ging het gerucht dat er niet eens meer een FIFA 19 release zou komen. Andrew Wilson, CEO van de spelontwikkelaar, gaf in een interview aan dat het spel in de toekomst mogelijk gaat verschijnen zoals films en series te zien zijn op Netflix en muziek te streamen is vanaf Spotify. Voorlopig is dit toekomstmuziek en kan FIFA 19 naar verwachting later dit jaar in de winkel gekocht of online besteld worden. Een officiële releasedatum is voorlopig nog ver weg. Tijdens het E3 event in Los Angeles in juni van dit jaar zal er meer bekend worden over wanneer we de game kunnen verwachten.

Wat gaat FIFA 19 kosten?

De prijs zal ongeveer hetzelfde zijn als bij FIFA 18. De Standard Edition was voor de PlayStation 4 en Xbox One te pre-ordenen voor 69,99 euro. De Ronaldo Edition ging voor 89,99 euro de markt op. Op de PC was deze editie voor 79,99 euro te bestellen. Het pre-ordenen van de FIFA 18 ICON Edition was voor 99,99 euro mogelijk (PlayStation & Xbox one). Voor tien euro minder kreeg je de PC-versie.

Voor welke game consoles wordt FIFA 19 verkrijgbaar?

FIFA 19 komt uit op alle grote platformen: Xbox One, PlayStation 4 en PC. Na het blijvende succes van de Switch, mag de game ook verwacht worden op de Nintento. Wie nog de PlayStation 3 of Xbox 360 gebruikt zal in 2018 een nieuwe console moeten kopen wanneer hij of zij FIFA 19 wil spelen, want verwacht wordt dat de game niet meer wordt gemaakt voor die consoles, ook al is dat nog niet bevestigd.

Wat mogen we van FIFA 19 verwachten?

‘The Journey’ was de grote verrassing van FIFA 17. De eerste story mode in een voetbalgame werd enorm populair onder de spelers en verscheen ook in de afgelopen editie. Hoewel het nog niet bevestigd is, kunnen we The Journey ook in FIFA 19 weer verwachten. Minstens zo populair is FIFA Ultimate Team, waar gamers hun eigen droomselectie kunnen bouwen. EA Sports zal inzien dat deze feature goed werkt, en waarom iets weglaten wat geld oplevert?

Concreet is het nog niet, maar ‘dynamic weather’ zou eindlijk zijn intrede kunnen maken in FIFA 19. De introductie van steeds veranderende weersomstandigheden zou iets kunnen toevoegen aan de game. Elementen als regen en sneeuw hebben invloed op de spelers, waardoor fouten en blessures mogelijk vaker voorkomen. Maar wat iedereen het liefst willen zien, is een verbetering van de server. Sinds de release van FIFA 18 wordt er in de game community geklaagd over onstabiele servers, waardoor wedstrijden plots worden afgesloten met DNF (did not finish) als resultaat. Tijdens het E3 event in juni zal er meer duidelijk worden.