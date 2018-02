‘Sprookjeshuwelijk eindigde met een standbeeld, hoeveel eer kun je krijgen?’

Blaise Nkufo bewaart warme herinneringen aan zijn tijd bij FC Twente. De oud-spits verdedigde tussen 2003 en 2010 de clubkleuren van de Enschedeërs en beleefde er uiteindelijk de beste periode uit zijn carrière. De inmiddels 42-jarige Zwitser kijkt met bijzonder veel plezier terug op zijn dienstverband bij de Tukkers.

Nadat hij in de zomer van 2003 was neergestreken in Enschede, speelde Nkufo uiteindelijk 223 wedstrijden voor FC Twente. Daarin was hij goed voor 114 doelpunten, waarmee hij nog altijd topscorer aller tijden van de club is. "Het was een soort sprookjeshuwelijk tussen FC Twente en mij. En dat eindigde met een standbeeld van mij voor het stadion", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. "Hoeveel eer kun je als voetballer krijgen? Zeker iemand die niet uit de buurt van Enschede komt."

Het hoogtepunt voor Nkufo was de behaalde landstitel met FC Twente in het seizoen 2009/10. Hij koos daarna in de Major League Soccer voor een avontuur bij Seattle Sounders, maar een succes werd dat niet. Een jaar later zette hij een punt achter zijn actieve spelersloopbaan. "Het voetbal in de MLS lag mij niet", vervolgt de geboren Congolees. "Ik paste er niet. Ik miste FC Twente ook. Ik had daar nog een jaar moeten blijven en dan mijn carrière moeten afsluiten. Dan had ik de Champions League kunnen meemaken. We hadden een heel sterk team, met goede jongens. Ik koester de herinneringen aan FC Twente."