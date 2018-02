Fortuna Sittard bestrijdt beschuldigingen Oliseh en stapt naar KNVB

Fortuna Sittard gaat juridische stappen ondernemen tegen Sunday Oliseh. De club uit de Jupiler League stelde de Nigeriaanse trainer woensdag op non-actief, waarna hij via Twitter en bij diverse media vertelde dat de club hem op straat zette omdat hij weigerde mee te doen aan ‘illegale praktijken’. Fortuna laat donderdag op de clubwebsite weten liever niet mee te gaan in het moddergooien via de pers, maar dat het de gedane beschuldigingen ‘met klem wil bestrijden’.

“De club zal in dit kader ook de noodzakelijke juridische vervolgstappen zetten. Fortuna herkent zich volstrekt niet in deze beschuldigingen, die ook niet eerder door Sunday Oliseh intern zijn geventileerd”, aldus een statement op de website van de nummer drie van de Jupiler League. “Iets dat wel verwacht mag worden gezien de ernst van de beschuldigingen met betrekking tot vermeende illegale praktijken. Fortuna Sittard kiest ervoor om eenmalig middels deze verklaring te reageren, omdat vele media zich direct tot haar hebben gewend na de gedane beschuldigingen aan het adres van de club.”

Fortuna Sittard meldt dat de zaak wordt voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNVB. Daaruit zal moeten blijken of de ontstane situatie reden is om het contract van Oliseh te ontbinden. ”Indien Oliseh daadwerkelijk meent dat er sprake is van illegale praktijken, dan mag verwacht worden dat dit in de komende procedure bij de arbitragecommissie van de KNVB door hem onderbouwd kan worden met bewijs.”

De club laat weten dat het besluit om Oliseh op non-actief te stellen niet over één nacht ijs is gegaan. Volgens Fortuna Sittard zijn er talloze verwijtbare handelingen en een verstoorde arbeidsrelatie aan het besluit vooraf gegaan. “Fortuna Sittard heeft talloze schriftelijke verklaringen ontvangen van personen die hebben gewezen op diverse verwijtbare handelingen, die ook tijdens de procedure zullen worden ingebracht. Daarbij gaven velen van hen uitdrukkelijk aan dat zij niet langer meer met Oliseh wilden samenwerken. Fortuna Sittard heeft er de afgelopen periode dan ook bewust voor gekozen om de rust te bewaren en om de escalaties zoveel mogelijk intern, ook met hulp van externe hulp, op te lossen.”