‘De mensen hebben me hier altijd beschermd, nu trek ik de wijde wereld in’

Na tien jaar scheiden de wegen van John Stegeman en Heracles Almelo. De 41-jarige oefenmeester werkte in Almelo zes jaar als assistent-trainer, waarna hij doorgeschoven werd naar de functie van hoofdtrainer en vier jaar aan het roer stond. “Het is beter om uit elkaar te gaan”, bekent Stegeman in gesprek met TC Tubantia.

“Na tien jaar is het tijd voor nieuwe prikkels en een andere omgeving. Dat is goed voor mijn ontwikkeling als trainer. Heracles is een warm bad. De mensen hebben me hier altijd beschermd, nu trek ik de wijde wereld in”, stelt de oefenmeester, die woensdag met algemeen directeur Rob Toussaint en voorzitter Hans Bredewoud sprak. “Ik was benieuwd, maar was er voor mezelf al wel uit.”

Stegeman werd direct door Voetbal International in verband gebracht met Go Ahead Eagles. Heracles Almelo heeft ondertussen al een profiel voor zijn opvolger. “Een trainer die goede prestaties neerzet en attractief voetbal speelt”, vertelt Toussaint, die de komende tijd een aantal namen gaat uitwerken. “We hebben een duidelijke visie, we willen dat jonge spelers zich bij ons kunnen ontwikkelen, dat blijft belangrijk. Geen trainer die na het vertrek van zijn beste speler, een speler van hetzelfde kaliber wil hebben.”