Emery wijst naar arbitrage: ‘Hij had evenwichtiger moeten fluiten’

Unai Emery dacht woensdag een goed resultaat mee te nemen uit het Santiago Bernabéu, maar door doelpunten van Cristiano Ronaldo en Marcelo werd het nog 3-1 voor Real Madrid. Het is voor Paris Saint-Germain de eerste keer sinds april 2015, toen Laurent Blanc nog de leiding had, dat men twee Champions League-wedstrijden achter elkaar heeft verloren. Emery was dan ook flink teleurgesteld.

Dat was de Spanjaard niet alleen in het resultaat, maar ook in het optreden van scheidsrechter Gianluca Rocchi. Emery vond dat de bal misschien wel op de stip had gemoeten na een handsbal van Sergio Ramos, bij een 1-1 stand: “Mij is verteld dat het mogelijk hands was van Ramos. Ik heb het zelf niet gezien, maar het is mij verteld. Het is aan de scheidsrechter om een oordeel te vellen en als het een strafschop is, dan moet hij daarvoor fluiten…”

“Ik probeer geen excuses te zoeken, maar we hadden terug kunnen komen als de beslissingen van de scheidsrechter ook niet totaal de andere kant waren uitgevallen. Ik zit dan ook met een dubbel gevoel. Bij 1-1 putte Real hoop uit een erg twijfelachtige beslissing van de scheids”, doelde Emery op de verkregen strafschop. “We waren goed aan de bal en hadden de controle, maar een twijfelachtige beslissing bood Real de kans om terug te komen.”

“Real kan je pijn doen met snelle uitvallen. Als we secuurder hadden gespeeld en de scheidsrechter evenwichtiger had gefloten, dan hadden we gelijk kunnen spelen of zelfs met 1-2 kunnen winnen aangezien we in de zeventigste minuut dicht bij een doelpunt waren. Real blijf nu de favoriet. Zij zijn de titelhouders en hebben drie van de laatste vier edities gewonnen. Maar: we hebben de kwaliteiten om dit nog om te draaien”, aldus Emery.