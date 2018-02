Topkandidaat bij Go Ahead droomt van Vitesse: ‘Daar ben ik grootgebracht’

John Stegeman verlaat Heracles Almelo na dit seizoen, zo werd woensdag bekend. De trainer acht het moment rijp om 'verder te kijken', maar weet nog niet waar hij aan de slag gaat. Volgens Voetbal International is Stegeman topkandidaat om het roer over te nemen bij Go Ahead Eagles; beide partijen zouden 'snel' met elkaar om de tafel gaan.

Stegeman kwam als speler drie seizoenen uit voor Go Ahead. De nummer zestien van de Jupiler League ontsloeg Leon Vlemmings in december en staat momenteel onder leiding van interim-trainer Jan van Staa. Zelf lijkt Stegeman echter te hopen op een stap hogerop. Hij heeft wel oren naar Vitesse, geeft Stegeman toe in gesprek met RTV Oost. Bij de Arnhemmers houdt Henk Fraser het in de zomer voor gezien.

Bij Vitesse zette Stegeman zijn eerste stappen in het betaald voetbal. "Dat is een club waar ik ben grootgebracht natuurlijk. Ik heb zeven jaar lang bij Vitesse mogen voetballen, en mijn kinderen voetballen er nu. Dat is in alle facetten natuurlijk wel een grotere club dan Heracles Almelo", geeft de oefenmeester aan. "Als dat zou langs komen zou ik daar wel serieus over nadenken."

Op dit moment is Stegeman nog niet bezig met een nieuwe club, zegt hij. Stegeman voegt toe dat hij de tijd heeft om over elk aanbod na te denken. "Mijn zaakwaarnemer begint er weleens over, maar ik ben er totaal niet mee bezig geweest. In de komende periode gaan we kijken of clubs geïnteresseerd zijn in John Stegeman."