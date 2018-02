Voetballers worden beboet om dragen van ‘onethisch kapsel’

Voor de tweede keer in één week heeft de voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten een boete uitgedeeld vanwege het dragen van ‘onethisch haar’. Caio, een Braziliaanse linksbuiten van topclub Al-Ain, heeft zijn kapsel aan beide kanten opgeschoren en heeft derhalve een boete moeten betalen van omgerekend 219 euro.

Eerder werd de Marokkaanse rechtsbuiten Mourad Batna van Al-Wahda al bestraft omdat hij een kapsel droeg dat volgens de tuchtcommissie niet door de beugel kon. Net als in Saudi-Arabië wordt er in de Verenigde Arabische Emiraten opgetreden tegen Al-Qaza. Dat is de omschrijving voor een afscheren van een deel van het haar.

Het dragen van dergelijke kapsels wordt beschouwd als een poging tot het imiteren van 'ongelovigen'. Caio en Batna zijn zeker niet de eerste spelers die voor hun kapsel zijn bestraft; vorig jaar nog werd Asamoah Gyan gedwongen tot het betalen van een boete.