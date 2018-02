Fortuna Sittard stelt Oliseh op non-actief: ‘Een onwerkbare situatie’

Fortuna Sittard heeft trainer Sunday Oliseh per direct op non-actief gesteld. Dat meldt de nummer drie van de Jupiler League woensdag via de officiële kanalen. “De clubleiding neemt dit besluit naar aanleiding van het herhaaldelijk verwijtbaar handelen gedurende langere periode door de trainer jegens meerdere personen in de organisatie”, zo laat de club weten in een statement.

"Meerdere pogingen van de club om de trainer tot ander gedrag te bewegen bleven helaas zonder resultaat, met uiteindelijk ook een onwerkbare situatie als resultaat", zo klinkt het. Het bestuur van Fortuna Sittard benadrukt dat de beslissing om Oliseh op non-actief te stellen niet is ingegeven door de huidige sportieve prestaties. De Jupiler League-club heeft de laatste vier competitiewedstrijden verloren.

"Door zijn ontoelaatbare handelen heeft de oefenmeester de samenwerking met vele mensen binnen de organisatie onmogelijk gemaakt. Van spelers tot medewerkers. Fortuna Sittard betreurt het besluit, maar stelt dat het clubbelang boven alles gaat." Er deden al langer de geruchten dat Oliseh zou worden weggestuurd; zo claimde De Limburger twee weken geleden al dat het einde verhaal zou zijn voor de Nigeriaan.

Ook onder meer Hans Kraay junior wist te melden dat Fortuna afscheid zou gaan nemen van Oliseh. "Hij haalt alles uit zijn behoorlijke groep, maar er valt niets te lachen, want hij is volgend seizoen geen trainer meer. Dat weet ik zeker. De raad van commissarissen wil van hem af", zei hij bij FOX Sports. "Ik heb er een paar gesproken. Ze vinden hem een einzelgänger, een succesopvreter. Ga er maar vanuit dat hij volgend jaar geen trainer is. Ik vind het jammer."