‘Zaakwaarnemers De Vrij dwarsbomen deal en eisen twintig procent’

Stefan de Vrij heeft nog altijd niet bijgetekend bij Lazio, hoewel de geruchten de ronde deden dat een nieuwe overeenkomst dezer dagen zou worden aangekondigd. La Repubblica meldt dinsdag dat de reden dat er nog geen nieuwe deal ligt, komt door de eisen van de zaakwaarnemers van de 26-jarige Oranje-international.

De Vrij, die komende zomer uit zijn contract loopt bij de Romeinse club, onderhandelt al maanden over een nieuwe verbintenis. De verdediger zou graag een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro opgenomen zien worden in het contract, zodat hij in de toekomst sneller kan worden gestrikt door geïnteresseerde topclubs, zoals Barcelona, Liverpool en met name Internazionale.

Igli Tare, sportief directeur van Lazio, zei eerder al dat het probleem bij de vertegenwoordigers van De Vrij lag: "Er is een overeenkomst met de speler, het probleem ligt bij zijn agentschap. Het is bureaucratisch gedoe." La Repubblica claimt dat de zaakwaarnemers twintig procent eisen van de afkoopsom van 25 miljoen, mocht De Vrij verkassen. Lazio is niet blij met deze eis en wil naar verluidt niet toegeven in de onderhandelingen.