KNVB reageert: ‘Zijn manier van fluiten is echt wel onderwerp van gesprek’

De scheidsrechters in de Eredivisie waren afgelopen weekend onderwerp van discussie, waarbij met name het fluiten van Serdar Gözübüyük, Bas Nijhuis en Danny Makkelie werd bekritiseerd. Oud-arbiters Dick Jol en Mario van der Ende zeiden dat er wat moest veranderen binnen het scheidsrechterskorps en Dick van Egmond begrijpt de kritiek.

"Ook Bas Nijhuis dient te fluiten volgens de geldende regels", doelt de scheidsrechterscoördinator van de KNVB in gesprek met Voetbal International op de kritiek dat Nijhuis té mannelijk voetbal prevaleert en niet ingrijpt bij kleine overtredingen. "Hij heeft de ruimte daar zijn eigen draai aan te geven. Maar als hij de regels niet naleeft, hangen we aan de bel."

"Zijn manier van fluiten is bij ons echt wel onderwerp van gesprek, dat ga ik niet ontkennen. Er is een bandbreedte die je als scheidsrechter kunt opzoeken. We weten allemaal dat Bas die ruimte graag benut. Wij spreken hem aan als hij daaroverheen gaat", aldus Van Egmond, die stelt dat de grootste zorg van de KNVB is dat de verschillen tussen de scheidsrechters onderling niet te groot zijn.

Van Egmond vreest 'kopieergedrag' bij jongere arbiters en geeft aan dat de KNVB moet blijven aangeven wat de geboden ruimte voor een scheidsrechter is. "Ik heb geen zorgen over de manier waarop hij (Nijhuis, red.) zijn wedstrijden leidt, nu gaat het weer over Bas omdat trainers en spelers van PSV en Sparta er een mening over hadden. Ik zag eerlijk gezegd niet veel aanleiding. Het fluiten van Bas wordt nu eenmaal vaker uitvergroot."