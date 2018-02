‘Ik bleef niet bij Ajax alleen om het shirt te dragen’

In 2003 arriveerde Nicolae Mitea op achttienjarige leeftijd bij Ajax. De Roemeen stond te boek als groot talent en werd in Amsterdam door Zlatan Ibrahimovic Diego Maradona genoemd. Mitea wist echter nooit aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen en hing in 2014, op 29-jarige leeftijd, zijn voetbalschoenen al aan de wilgen.

“Als Ibrahimovic dat tegen me zei, betekent het dat ik het waard was en dat ik me bewezen heb. Ik bleef niet bij Ajax alleen om het shirt te dragen”, zegt Mitea in een interview met Pro Sport. In 2008 verliet hij Ajax om terug te keren bij Dinamo Boekarest. Via het Griekse Ionikos Nikea en Petrolul Ploiesti kwam de achtvoudig Roemeens international bij Concordia Chiajna terecht, zijn laatste club.

Mitea sluit een terugkeer in het profvoetbal nu uit. “Ik ben 33 jaar oud, waar moet ik nog spelen? Er zijn jaren geweest waarin ik me niet heb ontwikkeld. Waarom zou ik dan nu weer moeten beginnen met voetballen? Het heeft in mijn ogen geen zin om daar weer mee te beginnen. Ik zit nu in het vastgoed en ben volledig uit de voetbalwereld gestapt, ik kijk alleen af en toe nog wedstrijden”, vervolgt de Roemeen, die de afgelopen jaren met financiële problemen kampte. “Ik ben gewend aan de slechte wereld waarin we leven: ik heb schulden en verkocht mijn huis.”

“De mooiste momenten in het voetbal heb ik in het buitenland beleefd, niet in Roemenië. Er is veel over me gespeculeerd, over me gelogen. Het heeft geen zin om de dokters in Roemenië te volgen. Ik was zelf de beste dokter. Maar ik voel me nu goed, gelukkig”, besluit Mitea, die totaal 76 wedstrijden speelde voor Ajax en daarin tot 14 doelpunten 5 assists kwam.