Harde en mysterieuze tweet van eigenaar Fortuna lijkt gericht aan Oliseh

Fortuna Sittard-eigenaar Isitan Gün heeft maandagavond een harde en mysterieuze tweet de wereld in gestuurd. Het lijkt erop dat de voorzitter niet te spreken is over het gedrag van coach Sunday Oliseh. De club uit Sittard kroonde zich in januari weliswaar periodekampioen, maar verloor elk van de laatste vier wedstrijden en heeft de kansen op directe promotie naar de Eredivisie zien slinken. Het team van Oliseh ging maandagavond met 2-0 onderuit bij de beloften van AZ.

Gün maakt in zijn tweet een onderscheid tussen managers en damagers. Volgens de bestuurder is een manager iemand die bij succes anderen prijst en in moeilijke tijden verantwoordelijkheid neemt, terwijl een damager bij succes zelf de credits opeist en bij nederlagen anderen de schuld geeft. "MANAGER: praises others in success, assumes responsibility in difficult times. DAMAGER: praises and claims all credits for himself/herself in success, blames others in failure", zo luidt zijn tweet.

Alhoewel Gün de naam van Oliseh niet noemt, lijkt zijn tweet gericht op de oefenmeester. Beiden lagen al eerder met elkaar in de clinch, onder meer toen Oliseh stelde dat hij door het aankoopbeleid over een selectie van slechts twaalf bruikbare spelers beschikte. Enkele weken geleden deed het gerucht de ronde dat Oliseh ontslagen was, maar dat bleek achteraf niet te kloppen.

“Naar mijn idee heb ik alleen gezegd dat we versterkingen nodig hadden om kampioen te kunnen worden", verdedigde Oliseh onlangs zijn eerdere uitspraken. "Als ik iemand pijn heb gedaan, spijt me dat natuurlijk. Mijn spelers waren niet geshockt erdoor, omdat we in het team open naar elkaar zijn en zulke zaken ook bespreken." Fortuna tikte de oud-international van Nigeria hoe dan ook op de vingers.