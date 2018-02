Donk en Rodrigues grijpen de macht in Turkije dankzij topscorer

Galatasaray heeft zich uitstekend hersteld van de competitienederlaag die het vorige week leed op bezoek bij Sivasspor (2-1). Het elftal van Fatih Terim had maandagavond op eigen veld geen kind aan degradatiekandidaat Antalyaspor: 3-0. Cim Bom is door het verlies van Istanbul Basaksehir afgelopen weekend tegen Fenerbahçe de nieuwe koploper in de Süper Lig. Het verschil op de ranglijst bedraagt na 21 speelrondes één punt in het voordeel van Galatasaray.

Bafétimbi Gomis vertolkte een hoofdrol in het Türk Telekom Stadion. De Franse spits opende na een klein kwartier de score met een verwoestende uithaal in het dak van het doel en zorgde niet veel later ook voor de 2-0. Aan zijn tweede doelpunt ging goed voorbereidend werk van Garry Rodrigues vooraf. De geboren Rotterdammer stoomde vanaf eigen helft op vanaf de linkerflank en speelde Gomis vervolgens vrij met een intelligent passje. Die maakte oog in oog met doelman Ferhat Kaplan daarna geen fout. Naast Rodrigues was ook Ryan Donk basisspeler bij Galatasaray.

Daarmee was de koek in de eerste helft echter nog niet op voor de thuisploeg. Younès Belhanda had zeven minuten voor rust een prachtige pass in huis op Sofiane Feghouli, die de bal vervolgens in het strafschopgebied van Antalyaspor keurig controleerde en uiteindelijk beheerst binnenschoot. In het tweede bedrijf nam Galatasaray gas terug, al was Gomis nog wel dicht bij zijn derde doelpunt van avond. Hij trof vlak na de onderbreking echter het aluminium. Gomis blijft daardoor op zeventien doelpunten dit seizoen in de Süper Lig steken, net zoveel als topschutter Burak Yilmaz van Trabzonspor. Smet op de zege voor Galatasaray was de tweede gele kaart die Belhanda in blessuretijd ontving.