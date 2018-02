‘In het weekend staat hij dan zonder shirt schreeuwend op de tribune’

Sinds afgelopen seizoen staat Jeroen Tesselaar onder contract bij Hapoel Katamon Jeruzalem. De club is de eerste Israëlische club die volledig bestuurd wordt door supporters en de verdediger merkt dat de fans daardoor meer betrokken zijn bij de club. “Iedereen die binnen de club werkt is een supporter”, zegt Tesselaar in gesprek met Voetbalzone.

“Natuurlijk zeggen ze dat bij iedere club, bij Ajax zegt iedereen ook dat hij of zij een supporter is. Maar dat is toch anders dan hier. Je gaat hier bijvoorbeeld eten bij een chef-kok, in een duur restaurant. De eigenaar die je dan doordeweeks in zijn pak door het restaurant ziet lopen, staat in het weekend zonder shirt schreeuwend op de tribune. Dat is toch mooi? Die drempel is lager”, stelt de verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Hapoel Ramat Gan.

Voordat hij in Israël terechtkwam, speelde hij voor De Graafschap, Kilmarnock, St. Mirren, Telstar en AZ. Tesselaar hoopt binnenkort op het hoogste niveau van het Israëlische voetbal te spelen. “Maar het is vrij lastig om die kant op te gaan. Je mag daar zes buitenlanders in de selectie hebben, maar die willen ze wel voor posities in de as: een spits, een keeper, een centrale verdediger. Het liefst hebben ze een links- of rechtsback uit Israël, zodat ze de buitenlanders in de as kunnen zetten”, vertelt Tesselaar, die uiteindelijk mede door de achtergrond voor Hapoel Katamon koos. “Ik dacht als ik niet via weg A naar het hoogste niveau kan, dan ga ik wel via weg B.”