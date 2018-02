‘Ik ben niet zomaar Bayern-speler en een van de besten van de wereld’

Bayern München verzekerde zich onlangs alvast van de diensten van Leon Goretzka voor aankomend seizoen en de komst van de transfervrije middenvelder van Schalke 04 zou weleens ten koste van Arturo Vidal kunnen gaan. De Chileen, die in verband wordt gebracht met clubs als Manchester United, Chelsea en Internazionale, is echter niet van plan om zich zomaar uit de basiself te laten verdrijven.

Vidal heeft nog een contract tot medio 2019 in de Allianz Arena en sluit niet uit dat hij zijn verbintenis bij der Rekordmeister binnen afzienbare tijd gaat openbreken: “Ik speel niet zomaar in dit elftal en ik hoor ook zeker niet zonder reden tot de besten van de wereld op mijn positie”, legt de middenvelder uit aan diverse Duitse media.

“Ik denk niet aan een transfer, ik ben hier gelukkig en voel me hier op mijn gemak. Natuurlijk zou ik graag mijn contract verlengen! Dat is een mogelijkheid. Mijn kinderen zijn hier ook erg gelukkig”, gaat Vidal verder. De 95-voudig Chileens international draag sinds 2015 het shirt van Bayern, dat hem voor 37,5 miljoen euro oppikte bij Juventus. In München mocht de dertigjarige Vidal tot nu toe twee landstitels, een DFB-Pokal en twee Duitse Supercups in zijn prijzenkast bijzetten.