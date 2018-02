FC Twente heeft 73 contractspelers: ‘Dat is uit de klauwen gelopen'

Gertjan Verbeek heeft de stijgende lijn met FC Twente nog niet te pakken. De oefenmeester werd in oktober de opvolger van René Hake en is tevens technisch manager geworden in Enschede, waar hij een prestatiegerichte cultuur door moet voeren. Bij Studio Voetbal vertelt Verbeek dat de situatie nog allerminst ideaal is bij FC Twente.

“Als er geen scouting is, ben je dan met prestaties bezig? Alle jeugdelftallen bij FC Twente speelden vroeger op het allerhoogste niveau. We hebben met de beloften in de Jupiler League gespeeld, nu is dat de Derde Divisie. Dat is geen niveau”, stelt Verbeek. Hij constateert dat er genoeg spelers onder contract staan bij FC Twente. “We hebben 73 contractspelers voor drie elftallen, waar alleen maar kwantiteit loopt...”

“Of niet alleen maar. Wel heel veel kwantiteit en weinig kwaliteit. Dat is dus uit de klauwen gelopen, omdat er geen communicatie was binnen alle afdelingen. Dat waren allemaal eigen bv'tjes die probeerden te overleven en dan zeggen: als ik het maar voor elkaar heb”, vervolgt de oefenmeester, die afgelopen weekeinde geschorst was en de wedstrijd tegen Ajax zodoende vanaf de tribune bekeek.

“We zitten nog in Categorie 2, dus dat is op zich goed. Alleen is investeren in spelers niet mogelijk. Neem Hidde ter Avest: dat is een jongen met een optie in zijn contract, maar die kunnen wij niet lichten, want dan wordt hij veel te duur voor ons”, noemt Verbeek een voorbeeld. Toch blijft hij naar eigen zeggen positief. “Ik ben een opgewekt mens en ga met plezier naar het werk. Ik vind voetbal hartstikke leuk. Alleen moet je niet te veel de kranten lezen.”