Inter wil record van Agüero breken: ‘Hij heeft Real Madrid afgewezen’

De toekomst van Lautaro Martínez ligt bij Internazionale. De twintigjarige spits van het Argentijnse Racing Club maakt na het WK de overstap naar Milaan, zo melden diverse media uit Argentinië deze week. Zaakwaarnemer Rolando Zárate bevestigt dat zijn cliënt heeft gekozen voor Inter. Naar verluidt bedraagt de transfersom 25 miljoen euro en heeft Racing Club een doorverkooppercentage van tien procent bedongen.

De transfer is voor '99 procent' rond, aldus Zárate. In het Giuseppe Meazza ligt een vijfjarig contract klaar voor Martínez, die wordt gezien als een van de grootste talenten van Argentinië. De jongeling debuteerde in juli 2016 op het hoogste niveau en kwam sindsdien al tot 45 officiële optredens, waarvan 28 als basisspeler. In totaal maakte hij 18 doelpunten. Martínez debuteerde nog niet voor het Argentijnse elftal, maar in het Zuid-Amerikaanse land gaan stemmen op om het talent mee te nemen naar het WK Rusland.

Als de transfer wordt afgerond, is Martínez de duurste speler ooit uit de Argentijnse competitie. Zijn transfersom ligt hoger dan de 21,7 miljoen euro die Atlético Madrid in 2006 betaalde aan Independiente voor Sergio Agüero. Naar verluidt zal Martínez een transferclausule van circa 111 miljoen euro krijgen. Met zijn komst zou Inter de nodige concurrenten aftroeven; vooral Real Madrid werd in verband gebracht met Martínez. Het lijkt erop dat de jeugdinternational van Argentinië meer kans ziet op speeltijd bij Inter.

Hoewel de Argentijnse pers uitgaat van een transfer na het WK 2018, is dat nog niet helemaal zeker. De kans bestaat dat Martínez langer wordt gestald bij Racing Club, bijvoorbeeld tot 2019. Daarover is nog geen duidelijkheid. Zaakwaarnemer Zárate laat enkel weten dat zijn cliënt 'in samenspraak met ons als zaakwaarnemers en zijn familie' voor Inter heeft gekozen. "Racing nam hetzelfde besluit. We zien Inter als de beste stap voor zijn toekomstperspectief. Hij had ook een aanbieding van Real Madrid op zak, maar heeft 'nee' gezegd. Bij Inter zal hij meer kansen krijgen."