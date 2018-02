Misser achtervolgt Ogbeche: ‘Dit zijn kansen die ik in mijn slaap raak schiet’

Bartholomew Ogbeche zal zaterdagnacht slecht slapen. Acht minuten voor rust kreeg de aanvaller van Willem II een opgelegde kans tegen Heracles Almelo, maar hij faalde. Even daarna maakte Vincent Vermeij het enige doelpunt van de wedstrijd. De misser maakt de nederlaag 'extra pijnlijk', geeft Ogbeche na afloop toe.

In gesprek met Omroep Brabant gaat Ogbeche bij zichzelf te rade. "Dat zijn kansen die ik normaal in mijn slaap raak schiet. Ik was verbaasd toen de bal er niet in ging. Dat is teleurstellend en doet mij echt pijn. Op het moment zelf geloofde ik het gewoon niet", aldus Ogbeche, die zichtbaar baalde. "Normaal laat ik dat niet zien. Na één of twee minuten was het voorbij. Ik moest de verantwoordelijkheid nemen om voor mijn ploeg terug in de wedstrijd te komen. Maar ik zal slecht slapen."

Willem II-trainer Erwin van de Looi vindt dat zijn ploeg meer verdiende. Dat de Tilburgers zonder punt vertrokken uit Almelo, komt volgens hem 'puur' door het rendement. "Ik vind dat we heel veel dingen goed hebben gedaan, maar de uitslag, en dat is waar het in voetbal om gaat, is slecht", erkent hij voor de camera van FOX Sports. "Maar ik heb ook gezegd: als het zo vaak gebeurt dat je de bovenliggende partij bent maar de wedstrijd steeds niet naar je toe trekt, dan kan je natuurlijk niet meer van pech spreken."