Vitesse vestigt hoop tegen Feyenoord op ‘scenario-Swift’: ‘Het voelt hetzelfde’

Van de lichting waarmee Vitesse voor het laatst thuis won van Feyenoord in de Eredivisie, is Guram Kashia als enige overgebleven. De aanvoerder was erbij toen Wilfried Bony het duel in september 2012 besliste met een hakbal. Sindsdien won Feyenoord tweemaal en werd het twee keer gelijk. Zondag krijgt Vitesse een nieuwe kans om Feyenoord in Arnhem te verslaan.

Kashia kan zich de zege van 2012 nog goed herinneren, vertelt hij aan de Gelderlander. "Dat doelpunt van Bony spreekt tot de verbeelding, hè. Iedereen in GelreDome stond op de banken", weet hij nog. Een nieuwe overwinning wordt 'een zware klus', voegt Kashia eraan toe. "Feyenoord is een topclub. Maar er is verschil met vorig jaar. Toen stond Feyenoord hier met een kampioensteam. Wij zaten een week voor de bekerfinale. Nu liggen de verhoudingen anders. En dit Feyenoord is geen kampioensteam."

Vitesse kan de punten goed gebruiken. De nummer zeven van de Eredivisie leed donderdag een 'onnodige' 1-0 nederlaag bij ADO Den Haag, geeft Kashia aan. "Ik hoop op het scenario-Swift. We verloren in de beker. Dat was een enorme domper voor de club en de fans. Daarna moesten we naar Ajax. We speelden in Amsterdam heel erg goed (1-2 zege, red.). Ik hoop op een herhaling. De omstandigheden voelen een beetje hetzelfde. We zijn zwaar teleurgesteld door de wedstrijd in Den Haag. Wij zijn zeker getergd."