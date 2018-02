Ex-Ajacied is terug in Nederland: ‘Amsterdam zit voor altijd in mijn hart’

Eyong Enoh maakte woensdag in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo zijn debuut voor Willem II en kan zaterdag tegen Heracles Almelo zijn tweede wedstrijd spelen voor De Tricolores. De 31-jarige middenvelder is blij om terug te zijn in Nederland, zo vertelt hij aan de NOS.

“Ik heb drie zonen die hier zijn geboren. En Amsterdam zit voor altijd in mijn hart”, aldus Enoh, die na zijn vertrek bij Ajax uitkwam voor Antalyaspor en Standard Luik. Voor iemand die 55 interlands speelde voor Kameroen en nog niet zo lang geleden met Ajax in de Champions League speelde, lijkt het vrij opmerkelijk dat die speler nu in Tilburg voetbalt.

Wie EA SPORTS FIFA🎮 speelt en The Real Eyong Enoh in zijn ploeg heeft zitten, kan het niet ontgaan. De middenvelder... Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 2 februari 2018

“Ach. Vandaag kun je bij Real Madrid spelen, morgen bij Barcelona en de volgende dag voor Manchester United. Ik kreeg deze optie en had een goed gevoel bij Willem II”, aldus Enoh. In dienst van Ajax kwam hij tot 149 wedstrijden en daarin was hij goed voor vier doelpunten en acht assists.