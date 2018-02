‘Orejuela is hoe je het wendt of keert een prima rechtsback’

Telstar nam vrijdag een 2-0 voorsprong tegen de beloften van Ajax, gaf die volledig uit handen (2-3) en sleepte in de slotfase toch nog een punt uit het vuur in Velsen-Zuid. “Blij is niet het goede woord, het is wel een stukje genoegdoening”, zei Mike Snoei voor de camera van FOX Sports.

De trainer vindt het ‘doodzonde’ dat zijn ploeg de dubbele marge uit handen gaf, maar is toch tevreden dat men ‘een klein resultaat’ heeft kunnen behalen tegen de koploper van de Jupiler League. “Het was een geweldig spektakel. Mateo Cassierra en dat soort gasten blijven fantastische spelers.”

BLUNDER! 😬 Telstar 1963 NV komt op 1-0 tegen Jong AFC Ajax door deze fout! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 9 februari 2018

“En Luis Orejuela is hoe je het wendt of keert een prima rechtsback. Heel dominant. Wij hadden het daar lastig mee, maar zij hadden hun handen ook vol aan spelers als Andrija Novakovich, Melvin Platje en Mohamed Hamdaoui. Dat zijn ook handenbindertjes. Je kreeg een leuke wedstrijd en daar koop je een kaartje voor”, aldus Snoei.