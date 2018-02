VAR-moment gaat wereld over bij overwinning van Juventus

Juventus heeft geen fout gemaakt in de 24e speelronde van de Serie A. La Vecchia Signora had vrijdag aan doelpunten van Federico Bernardeschi en Gonzalo Higuaín genoeg om Fiorentina te verslaan: 0-2. Het team van Massimiliano Allegri neemt de koppositie over van Napoli, maar de runner-up kan de eerste plaats zaterdagavond heroveren. Dan spelen i Partenopei tegen Lazio.

De 23-jarige Bernardeschi kroonde zich ruim tien minuten na de pauze tot de ‘matchwinner’ in Artemio Franchi. De rechtsbuiten, die steevast werd uitgefloten, krulde de bal uit een vrije trap in de verre hoek van doelman Marco Sportiello. De treffer zorgde voor opluchting bij Juventus, want men had het zeker niet gemakkelijk tegen de nummer elf van de Serie A. Het was veelzeggend dat de titelverdediger in de eerste helft slechts één keer tussen de palen mikte; de laatste keer dat dat gebeurde, was in augustus 2015.

WAT EEN SYSTEEM! 😵😵 ACF Fiorentina krijgt een strafschop tegen Juventus en staat klaar om aan te leggen, maar na ruim 3⃣ minuten draait de videoref de beslissing terug! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 9 februari 2018

De beste mogelijkheid in het eerste bedrijf was voor Gil Dias, die de paal raakte van Gianluigi Buffon. De doelman speelde overigens zijn vijfhonderdste wedstrijd in de Serie A. Na negentien minuten leek Fiorentina overigens op 1-0 te kunnen komen toen scheidsrechter Marco Guida de bal op de stip legde na een handsbal van Giorgio Chiellini. Jordan Veretout stond klaar om aan te leggen, maar na ruim drie minuten draaide de videoscheidsrechter de beslissing terug omdat Fiorentina’s Dias eerder buitenspel had gestaan.

Na de pauze werd het verschil zogezegd gemaakt door Bernardeschi, die alweer zijn vierde treffer maakte bij zijn zesde basisplaats in de Serie A voor Juventus. In het vervolg kregen beide partijen nog enkele mogelijkheden om het scorebord in beweging te krijgen: een van richting veranderd schot van Higuaín leverde geen 0-2 op en Buffon voorkwam met een uitstekende ingreep de gelijkmaker van Cyril Théréau. In de slotfase viel dan toch nog de 0-2: vier minuten voor tijd schoot Higuaín raak na een pass van Chiellini.