Eerste profdoelpunt Upamecano bezorgt Leipzig Bundesliga-mijlpaal

RB Leipzig heeft vrijdagavond met moeite gewonnen van FC Augsburg, dat zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw aantrad. Het was lange tijd billenknijpen voor de fans van de thuisploeg, maar goals van Dayot Upamecano en Naby Keïta zorgden voor de terechte uitslag: 2-0. Het doelpunt van Upamecano was een historische, aangezien het de honderdste Bundesliga-treffer van Leipzig betrof.

Leipzig promoveerde in de zomer van 2016 en heeft sindsdien honderd keer gescoord in de hoogste divisie van Duitsland. Timo Werner (31) heeft sindsdien de meeste goals voor zijn rekening genomen, terwijl Emil Forsberg (21) de meeste assists heeft afgeleverd. Werner had zelf kansen genoeg om de historische honderdste treffer te produceren, maar doelman Marwin Hitz kon vaak knap redding brengen.

Even later was het Upamecano die alsnog de trekker overhaalde. De goal van de Fransman was de eerste in zijn profcarrière. Leipzig bleef op zoek naar het bevrijdende tweede doelpunt en die kwam er via Keïta: de middenvelder mocht twintig minuten voor tijd aanleggen bij een vrije trap en het leer belandde via de muur en de voet van de uit balans geraakte Hitz tegen de touwen: 2-0. Door de zege neemt Leipzig de tweede plek van Bayer Leverkusen over, terwijl Augsburg zevende blijft staan.