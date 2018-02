‘Ik was dicht bij een transfer naar Barça, maar het mocht niet zo zijn’

Barcelona zag afgelopen zomer Neymar naar Paris Saint-Germain vertrekken en haalde bijna de vervanger van de Braziliaan op bij les Parisiens. Hoewel de Catalanen uiteindelijk aan de haal gingen met Ousmane Dembélé, stond eerder Ángel Di María op het punt om terug te keren naar LaLiga, waar hij eerder in het shirt van Real Madrid actief was geweest.

“Ik was heel dicht bij een transfer naar Barcelona, maar uiteindelijk mocht het niet zo zijn”, blikt de Argentijn terug tegenover TyC Sports. Door de komst van Neymar en Kylian Mbappé heeft Di María moeite om zich in het elftal van Unai Emery te spelen, maar de aanvaller was in de afgelopen vier wedstrijden goed voor vier goals: “Ik ben 2018 goed begonnen en ik ben erg blij. Ik lever overigens liever assists dan dat ik zelf doelpunten maak.”

Als Di María inderdaad naar Barcelona was vertrokken, had hij de kans gekregen om samen te spelen met landgenoot Lionel Messi: “Hij is altijd de beste, elk jaar weer. Cristiano Ronaldo is een speciale speler, maar Messi komt van een andere planeet. Er zijn geen woorden om hem te beschrijven, hij weet je altijd te verrassen”, sluit Di María, die het volgende week in de achtste finales van de Champions League met PSG opneemt tegen zijn oude werkgever Real, af.