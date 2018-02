Vermeer krijgt ‘diplomatische’ steun na snelle blunder: ‘Hij speelde goed’

Kenneth Vermeer heeft een dramatisch debuut achter de rug bij Club Brugge. De doelman mocht donderdagavond tegen Standard Luik, in het kader van de return van de halve finale van de Belgische beker, onder de lat plaatsnemen. Vermeer ging al na enkele minuten in het duel de fout: hij ging bij een hoekschop onder de bal door, waardoor Orlando Sa kon binnenkoppen.

Even voor zijn blunder tastte Vermeer ook mis bij een vrije trap van Standard, maar liep dat met een sisser af. De van Feyenoord gehuurde doelman is alweer de vijfde keeper die dit seizoen het Brugse doel verdedigt. "Ik heb het eerste doelpunt niet goed kunnen zien”, bleef trainer Ivan Leko op de persconferentie diplomatisch. "Kenneth speelde naar mijn gevoel een goede match. Gaat hij in de fout bij de 0-1 of niet, dat is moeilijk te zeggen."

"Die doelmannendiscussie ook elke keer...", verzuchtte Leko. "Vijf doelmannen in zeven, acht maanden. Elke week die vragen over wie gaat spelen. Zoiets gebeurt niet elk jaar. We proberen telkens om een keeper enkele weken vertrouwen te geven. Onze tegengoals liggen niet alleen aan de doelmannen. Je wint samen en je verliest samen."

Club Brugge herstelde zich nog wel en won met 3-2. Het winnende doelpunt kwam van Jordy Clasie, die van ver hard binnenschoot. Standard had echter het eerste duel met 4-1 gewonnen, waardoor de Luikenaars in de finale staan. Daarin is KRC Genk, dat KV Kortrijk elimineerde, de tegenstander.