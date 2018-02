Ajax loopt zich stuk op aanvoerder PSG: ‘Er is niet aan hem getwijfeld’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Stanley N’Soki, verdediger uit Frankrijk.

UEFA Youth League

Ajax liep vorige week geleden plaatsing voor de achtste finale van de UEFA Youth League mis. De Amsterdammers creëerden enkele goede kansen, waaronder een strafschop voor Kaj Sierhuis, maar scoorden niet en vonden hun Waterloo in de penaltyserie. Hoewel Ajax qua veldspel nauwelijks onderdeed voor Paris Saint-Germain en misschien zelfs beter was, was de beste man op het veld vermoedelijk Stanley N’Soki. Deze achttienjarige Fransman droeg de aanvoerdersband van PSG, verdedigde met bravoure én scoorde de eerste penalty van PSG. De samenvatting van het duel is hieronder te bekijken.

Profcontract

N’Soki werd geboren in Poissy en verhuisde op zijn derde naar Roissy-en-Brie, dertig kilometer ten oosten van de hoofdstad. Hij ging voetballen bij de plaatselijke trots US Roissy-en-Brie en werd op zijn dertiende gescout door Paris Saint-Germain. N’Soki begon als middenvelder, maar werd dit seizoen door trainer Hervé Guégan naar de verdediging gehaald. N’Soki maakte al zoveel indruk dat hij in de belangstelling is komen te staan van Bayern München, Manchester City en Juventus, zo verklapte zaakwaarnemer Philippe Mayuma Kikodi begin januari in een interview met Le Parisien.

“Geweldige clubs die altijd contact zijn blijven houden. Maar we hebben nooit haast gemaakt”, doelde de agent op het profcontract dat zijn cliënt nog altijd niet heeft getekend. “Een contract moet staan voor een project, anders is het niet interessant. Het is voor PSG de uitdaging om spelers financieel te waarderen en zich tegelijkertijd te houden aan de regelgeving van de FFP. Dat is de uitdaging…”, aldus Mayuma Kikodi. N’Soki heeft wel een contract, maar dat is slechts een soort stageovereenkomst die geldig is tot de zomer van 2019. Daardoor blijven andere grootmachten hoop houden op de komst van N’Soki.

De cijfers van Stanley N'Soki in de UEFA Youth League.

Lengte

Zelf lijkt de international van Frankrijk Onder-20 echter enkel bezig met een toekomst in het Parc des Princes. Hij kwam al één keer in actie in het eerste elftal (SM Caen, 3-1 winst) en achter Marquinhos, Presnel Kimpembe en Thiago Silva lijkt N’Soki inmiddels de vierde centrale verdediger te zijn voor Unai Emery. “Het is moeilijk om door te breken bij PSG, maar niet onmogelijk. Adrien Rabiot en Kimpembe hebben laten zien dat het kan. Het is aan Stanley om te geloven in zijn kwaliteiten. Hij heeft er het juiste profiel voor”, aldus coach Guégan. Toch zag het er even niet naar uit dat N’Soki zou doorbreken bij PSG.

Als middenvelder slaagde N’Soki er niet altijd in om zijn stempel te drukken en bovendien kreeg hij last van blessures en wilde hij maar niet de lengte in. “Maar PSG heeft altijd in hem geloofd, ook toen hij twee, drie jaar lang werd geplaagd door blessures. Niemand binnen de club heeft aan zijn kwaliteiten getwijfeld”, aldus Mayuma. N’Soki groeide tien centimeter binnen twee jaar en is nu 1 meter 84 lang. “Hij is fysiek sterker geworden en dat zie je terug op het veld. Hij is nu niet meer klein en krachtig, maar groot en krachtig. Doordat hij langer werd, werd hij wel langzamer. Daarom heeft PSG hem naar de defensie gehaald.”

Zidane-turn

N’Soki, zoon van een voormalig handbalinternational van Congo, doet zijn werk achterin uitstekend, maar lijkt toch liever op het middenrif te spelen. Toen hem in 2015 gevraagd werd naar zijn favoriete positie, antwoordde hij: “Ik heb meer plezier als centrale middenvelder, want daar kom je vaak aan de bal en kun je het spel verdelen. Als linkshalf spelen vind ik ook niet verkeerd. Ik houd van de instelling van Blaise Matuidi. Ik raak geïnspireerd door zulke krijgers. Ik bewonder ook de techniek van Maxwell.” Tegen Ajax liet N’Soki zien zelf ook over een meer dan voortreffelijke techniek te beschikken. Hij schroomde het niet om tegenstanders in zijn eigen zestien uit te kappen, om het veld met lange passen over te steken en in de slotfase had hij ook nog een Zidane-turn in huis waarmee hij Ché Nunnely en Dani de Wit het bos instuurde.

Toen Ajax en PSG na negentig minuten moesten aanleggen vanaf elf meter, nam N’Soki zijn verantwoordelijkheid. Hij liep als eerste naar voren en stuurde keeper Issam El Maach rustig de andere hoek in: 0-1. Ook Metehan Güclü, Azzedine Toufique en Eric Junior Dina Ebimbe schoten raak en daardoor mocht PSG zich melden bij de laatste zestien van de Youth League. Tijdens de loting werd PSG vorige week vrijdag in Nyon gekoppeld aan Barcelona en de wedstrijd zal op 20 februari, aanstaande dinsdag dus, worden afgewerkt in Parijs. Een volgende kans voor aanvoerder N’Soki om aan Europa en aan zijn trainer Emery te laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Naam: Stanley N’Soki

Geboortedatum: 9 april 1999

Club: Paris Saint-Germain

Positie: Centrale verdediger

Sterke punten: interceptie, rush, passing