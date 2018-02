Voetballen en studeren in Amerika: ‘De MLS? Ik heb het zelf in de hand’

UTAH - Het combineren van een studie en voetballen op hoog niveau in het buitenland is niet voor velen weggelegd. Marios Lomis en Jordi van Vugt bewijzen dat het wel kan. De twee talentvolle aanvallers hebben Nederland achter zich gelaten voor een ongekend avontuur in de Verenigde Staten, waar zij spelen voor respectievelijk North Carolina FC en Southern Utah University. Met hun clubs trekken zij Amerika door en komen zij na lange reizen op de mooiste plekken van het land. “Alleen het eten valt hier tegen. Ik ben niet vies van een burgertje, maar hier komt het je neus uit.”

Door Yanick Vos

Lomis (23) had in de Nederlandse amateurwereld al op jonge leeftijd naam gemaakt. Als spits van VV Noordwijk scoorde hij aan de lopende band en volgde hij aan de Universiteit van Amsterdam een studie Politicologie. Via Kings Talent, een bureau dat voetballers in contact kan brengen met Amerikaanse scholen, werd hij op de hoogte gebracht van de interesse van Creighton University. “Dat bureau had mij benaderd omdat ik goed in hun profiel paste. Ik voetbalde op een hoog niveau en volgde een studie aan de Universiteit van Amsterdam. Er werd een profiel van mij gemaakt. Ik had het geluk dat de wedstrijden bij Noordwijk werden opgenomen en van mijn doelpunten werd een compilatie gemaakt. Zo’n video is belangrijk, want dat is de manier om jezelf te verkopen aan een club in de Verenigde Staten”, vertelt hij in een interview met Voetbalzone.

De video viel in goede aarde bij verschillende trainers, waaronder die van Creighton University, uitkomend in de NCAA Division I, de hoogste college soccer division. Er werd een Skype-gesprek gepland. “Elmar Bolowich (trainer, red.) liet weten dat hij me graag wilde halen naar Creighton. Ze boden een full scholarship, een volledige beurs. Daardoor kan ik gratis studeren en wonen op de campus”, aldus Lomis, die een studie Master of Business and Administration is gaan volgen. “Het was een geweldige aanbieding die ik niet kon laten liggen. Het leek mee een prachtig avontuur en uiteindelijk is dat het ook geworden.”

Marios Lomis tekende onlangs een profcontract bij North Carolina FC.

De route van de 21-jarige Van Vugt naar Amerika liep anders. De ex-jeugdspeler van het Belgische Royal Antwerp verkoos anderhalf jaar geleden een tweejarig contract bij Kozakken Boys boven een kans bij FC Eindhoven. Door een knieblessure kwam hij niet uit de verf in Werkendam. Eenmaal hersteld was het voor hem onbegonnen werk om zich in de hoofdmacht van de ploeg van Jordi Buijs te knokken en ging hij aan de slag bij Brabantia. In de Eerste Klasse kende hij een uitstekend seizoen, waarna hij eveneens via King Talents met een avontuur in Amerika in aanraking kwam. “Maar uiteindelijk heb ik het zonder hen geregeld”, aldus Van Vugt, die via via bij de Southern Utah University terechtkwam en daar een studie Business Administration volgt. “Ik heb de trainer aldaar beeldmateriaal toegestuurd en na het zien van de beelden kreeg ik te horen dat ze mij graag wilden toevoegen aan hun selectie.”

Begin januari stapte Van Vugt op het vliegtuig en kwam hij terecht in een andere wereld. Zijn team komt uit in de NCAA Division II. “Het niveau hier is heel moeilijk te vergelijken met een klasse in Nederland. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan vergelijk ik het met de Eerste Klasse. Het voetbal is hier alleen veel anders, het gaat er hier veel fysieker aan toe. De trainingsintensiteit ligt hier ook enorm hoog. Tijdens de wedstrijd is het echt negentig minuten lang gas geven. De trainingen zijn zwaar, dat was in het begin wel wennen. Na de eerste training stond ik letterlijk over te geven, zo zwaar. Je hebt hier elke dag conditietraining of krachttraining”, aldus Van Vugt, die het meer moet hebben van zijn techniek dan duelkracht. “Tijdens de wedstrijden probeer ik dan ook zoveel mogelijk uit de duels te blijven. Als ik dat doe, dan ben ik hier mijn tegenstander altijd de baas.”

Jordi van Vugt vertrok in januari naar de Verenigde Staten.

Ook Lomis onderstreept dat het voetbal in de VS een stuk zwaarder is. Hij erkent dat Amerikanen meer energie in de trainingen en wedstrijden leggen dan in Nederland het geval is. “Mijn trainer was me bij Noordwijk komen bekijken. Hij zei tegen me dat ik fit moest worden als ik naar Amerika zou komen”, klinkt het. Lomis vond het maar een vreemde opmerking, maar eenmaal aangekomen in Amerika begreep hij wel waarom zijn coach dat had gezegd. “Ik dacht dat ik wel fit was, maar in de Verenigde Staten gaat het er toch iets anders aan toe. Als spits zijnde moet je hier uit een ander vaatje tappen. Ik was het aanspeelpunt en kwam niet veel aan scoren toe. Het spel ging op en neer en ik moest veel verdedigend werk opknappen. In tweeënhalve maand had ik vijf keer gescoord. Een ploeggenoot had er twaalf gemaakt, die heeft daarna een contract in de Major League Soccer getekend.”

Hoewel Lomis niet helemaal tevreden was over zijn eerste half jaar bij Creighton en naar zijn eigen zin niet genoeg scoorde, heeft hij een contract weten af te dwingen bij North Carolina FC. Zijn nieuwe club komt uit in de United Soccer League (USL), een niveau onder de MLS. “Het is de Jupiler League van de VS, zeg maar.” Lomis ging drie dagen op proef, overtuigde de technische staf en kreeg een contract aangeboden. “In deze competitie lopen spelers met meer ervaring rond. Bij Creighton speelde ik met jongere jongens, die ik vaak moest aansturen. Bij North Carolina zal dat anders zijn, omdat hier gewoon jongens spelen die ook echt goed kunnen voetballen en ervaring hebben”, aldus de aanvaller, die hoopt op meer. “Volgend jaar in de MLS? Ik heb het in eigen hand. Als ik vijftien keer scoor, dan word ik interessant. Ze kijken hier veel meer naar statistieken.”

Zover is het voor Van Vugt nog niet. Hij is net iets meer dan een maand in Utah en is net een beetje gewend aan zijn nieuwe omgeving. Toch is hij van plan om binnenkort een stapje hogerop te gaan. Er is contact met Ogden City, dat gaat uitkomen in de USL, maar ook met Texas Dutch Lions, de club waar eerder Robert Maaskant nog trainer was en Sjaak Polak voor speelde. “Als ik hier in de USL een contract zou kunnen afdwingen, dan zou ik hier wel langer willen blijven”, laat hij weten. Van Vugt benadrukt dat de ervaringen die hij in de VS opdoet voor hem voorop staan. “Laatst ben ik met een paar ploeggenoten naar Las Vegas geweest, fantastisch. Je weet niet wat je meemaakt.”

Lomis heeft nu dan wel een profcontract getekend in de USL, ook hem gaat het om de belevenis. “Dit is een heel andere wereld. Dit is zo gaaf, zo groots. Je komt overal, op de gaafste plekken in Amerika”, vertelt hij. “De ene week speel je in Californië en ben je omringd door palmbomen, daarna reis je bijvoorbeeld af naar het midwestern, waar alles een stuk grauwer is maar de mensen weer enorm vriendelijk. Een week later zit je in het vliegtuig naar New York, waar je omringd bent door wolkenkrabbers. Alleen het eten valt hier tegen. Ik ben niet vies van een burgertje, maar hier komt het je neus uit. Je hebt hier alleen maar grote ketens, het is moeilijk om een traditioneel restaurantje te vinden. Verder is alles top. Organisatorisch en logistiek is het geweldig geregeld, petje af.”

De woorden van Lomis worden onderstreept door Van Vugt. “Het eten is echt verschrikkelijk. De eetcultuur is hier compleet anders. Tijdens colleges zie je studenten chips eten en cola drinken”, laat hij weten. Van Vugt probeert wat beter op zijn voeding te letten dan de gemiddelde Amerikaan. Discipline staat bij hem hoog in het vaandel. Dat moet ook wel, want op zijn school wordt gewerkt middels een straks schema. “Om 6.30 uur sta ik op. Ik ben een van de weinigen die thuis eet. Daarna heb je college tot ongeveer 12.30 uur. Dan trainen we van 14.00 tot 15.30 uur, waarna je aan je huiswerk kan. In de avond is er dan nog een training. Vrije tijd heb je bijna niet.”

Ondanks de beperkte vrije tijd geniet Van Vugt in zijn nieuwe omgeving, net zoals Lomis dat doet. “Je krijgt een prima salaris, het is goed te combineren met je studie en je woont in een mooi appartement, dat je deelt met teamgenoten”, aldus Lomis, die stiekem droomt van een stap naar de MLS of uiteindelijk een Nederlandse profclub. “Waarom niet? Als je hier naam weet te maken, dan zou het zomaar kunnen. Ik kom nu in een competitie waar bijvoorbeeld Kenny Teijsse vorig jaar in speelde. Die zit nu bij SC Cambuur. Ik ben 23 en heb nu mijn eerste profcontract getekend. Als ik hier mezelf nog verder weet te ontwikkelen, dan sluit ik niets uit.”