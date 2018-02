FC Utrecht beloont ontwikkeling met nieuw contract: ‘Plafond niet bereikt’

Gyrano Kerk is dit seizoen uitgegroeid tot een belangrijke schakel in de aanval van FC Utrecht en dat heeft de 22-jarige vleugelspeler een nieuw contract opgeleverd. De Domstedelingen hebben donderdag namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt dat Kerk zijn krabbel heeft gezet onder een verbintenis die loopt tot medio 2022.

“We zijn uitermate tevreden over de manier waarop Gyrano zich ontwikkelt en over de bijdrage die hij heeft in wedstrijden”, legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam het besluit van zijn club uit. “Tegelijkertijd hebben we er vertrouwen in dat hij zijn sportieve plafond nog lang niet heeft bereikt. We zijn er dan ook bijzonder verheugd over dat we samen met Gyrano de toekomst tegemoet gaan.”

Kerk verruilde Zeeburgia in 2012 voor FC Utrecht en deed in het seizoen 2014/2015 op huurbasis nog ervaring op bij Helmond Sport in de Jupiler League. Sinds zijn terugkeer in de Domstad heeft de rechtsbuiten zich langzamerhand opgewerkt tot basisspeler en deze voetbaljaargang kwam hij tot nu toe tot drie goals en zes assists in achttien Eredivisie-wedstrijden.