Ajax verlengt contract: ‘Ben echt blij, dit is het perfecte verjaardagscadeau'

Ajax en Victor Jensen hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, zo melden de Amsterdammers donderdagmiddag via de officiële kanalen. Het contract van de jongeling, die vandaag achttien jaar is geworden, liep tot medio 2020, maar is vernieuwd en loopt tegenwoordig tot de zomer van 2023.

De aanvallende middenvelder kwam in 2017 over van het Deense FC Kopenhagen. Op 12 januari van dit jaar maakte Jensen zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Tot nu toe speelde hij twee wedstrijden voor de beloften van Ajax. Afgelopen maandag maakte hij zijn eerste goal namens Jong Ajax tegen Helmond Sport.

"Ik ben echt blij, dit is het perfecte verjaardagscadeau", zegt Jensen over zijn nieuwe contract op de clubsite van de Eredivisionist. "Mijn familie is overgekomen. Vanavond gaan we het goed vieren.” Dinsdag miste Jensen nog een penalty in de confrontatie met Paris Saint-Germain in de UEFA Youth League. "Maandag was perfect, dinsdag baalde ik enorm. Dat is het voetballeven. Het gaat op en neer, maar dit soort tegenslagen maken je alleen maar sterker. Al met al kan ik zeggen dat het een heel mooie week voor me is."