Antonio Conte ligt momenteel onder vuur in Engeland, doordat Chelsea momenteel tegenvallend presteert. The Blues verloren de laatste twee wedstrijden op rij, van Bournemouth (0-3) en Watford (4-1). Giorgio Chiellini werkte samen met Conte bij Juventus en is onder de indruk van zijn bezetenheid en passie.

“Italiaanse passie. Dat is niet alleen tijdens de wedstrijd, maar iedere dag en iedere training. Hij is als een sergeant. We voelden iets speciaals aan de sfeer met hem in de jaren bij Juventus en de Italiaanse ploeg. Wanneer je klaar bent met trainen, ben je dood. Niet moe, maar dood. Je kan dat alleen doen als je gelooft in wat hij doet. We waren veertig dagen in Frankrijk tijdens het EK en het was alsof we in een andere wereld zaten”, herinnert Chiellini zich in gesprek met de Daily Mail.

“Je bent voor honderd procent met hem. Conte creëert dan een sfeer waarin iedereen elkaar energie geeft. Hij is zeker een van de beste trainers”, vervolgt de verdediger van Juventus. Na het vertrek van Conte ging het minder met de Italiaanse ploeg, die zich niet wist te plaatsen voor het WK. “Dat voelt echt als een steen in mijn maag, het gaat geen goede zomer worden. Ik zal ergens wel de scores bekijken, maar ik kan me niet voorstellen dat ik voor de televisie zal zitten om de wedstrijden te kijken.”

“Josep Guardiola heeft de Italiaanse verdediger verspild en geruïneerd. Hij is een fantastische trainer, met een geweldige filosofie. Maar Italiaanse trainers hebben geprobeerd hem te imiteren en daardoor zijn we de afgelopen tien jaar onze identiteit verloren. Hoeveel goede verdedigers hebben we afgelopen tien jaar voortgebracht? Ik hoop dat we het Italiaanse voetbal nu weer opnieuw kunnen starten, want het missen van het WK is het bewijs dat het niet goed gaat”, concludeert Chiellini, die twee persoonlijkheden zegt te hebben.

“Op het veld moet ik een strijder zijn om te top te halen. Ik ben niet geboren met technische kwaliteiten, ik moest me verbeteren en hard werken”, stelt de Italiaan. “Honderden spelers hebben fysieke en technische kwaliteiten, maar er zijn er maar weinig die het halen. Ik was nooit de beste van mijn leeftijdscategorie. Eigenlijk was ik een beetje het lelijke eendje, omdat ik niet de mooiste speler ben om naar te kijken. Maar ik heb het wel gehaald. Er is geen geheim: het gaat om passie en de wil om te slagen.”