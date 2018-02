Oud-trainer van Ajax houdt het voor gezien: ‘Ik ga andere dingen doen’

Morten Olsen heeft een punt gezet achter zijn trainersloopbaan. In een interview met BILD laat de Deen weten dat hij er genoeg van heeft. “Ik ben 68, ik wil geen trainer meer zijn”, aldus Olsen, die in het seizeon 1997/98 trainer was van Ajax.

Olsen werd in Nederland bekend als trainer van Ajax. Hij maakte de Amsterdammers in het seizoen 1997/98 kampioen, met een voorsprong van zeventien punten op achtervolger PSV. Ook de KNVB Beker werd in dat seizoen gewonnen onder zijn leiding. In het seizoen dat volgde vielen de prestaties tegen en moest hij in december 1998 het veld ruimen.

Olsen, die als speler tot 102 interlands kwam voor Denemarken, werd in het jaar 2000 aangesteld als bondscoach van zijn geboorteland. Vijftien jaar lang was hij keuzeheer en hij was actief op het WK 2002, EK 2004, WK 2010 en EK 2012. “Na veertig jaar in het voetbal ga ik nu andere dingen doen. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week heb ik geleefd voor het voetbal. Dat is over, ik ben met pensioen.”