De ‘Messi uit Breda’ geniet: ‘Het is geweldig dat ze je met hem vergelijken’

NAC Breda won woensdagavond met 6-1 van Heracles Almelo en liep daardoor weg van FC Twente, Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam. Manu García maakte zijn eerste doelpunt in dienst van de Parel van het Zuiden en deed dat in stijl. De Spanjaard slalomde langs een aantal verdedigers van Heracles en werkte vervolgens koel af.

Na de wonderschone treffer zong het publiek in het Rat Verlegh Stadion: ‘Het is de Messi uit Breda’. “Het is geweldig dat ze je met hem vergelijken, maar dat is onmogelijk. Ik voelde me wel even de Messi. Als 20.000 mensen je zo toezingen, geeft dat een geweldig gevoel”, zegt García in gesprek met FOX Sports. “Ik zag de ruimte en liep er gewoon in. Toen ik het idee had dat ik de bal kon afmaken, deed ik dat.”

“Het is duidelijk dat dit een van de mooiste doelpunten is die ik ooit gemaakt heb. Het was ook een belangrijk doelpunt voor ons, het haalde de druk weg”, vervolgt de Spanjaard. “Het is geweldig. Er is een hoop kritiek geweest op dat we geen wedstrijden beslissen en dat hebben we nu wel gedaan. We zijn erg blij. Ik geniet van deze periode in Breda, er zijn veel ups en downs geweest dit seizoen. Op dit moment wordt het stabieler."