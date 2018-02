Fraser baalt: ‘Ze hebben iets gedaan dat niet past in het voetbal’

Tim Matavz kreeg woensdag een schorsing van vier wedstrijden opgelegd, maar Henk Fraser lijkt zijn vraagtekens te plaatsen bij de hoogte van de straf. De elleboogstoot die de aanvaller aan Denzel Dumfries gaf, was in de ogen van de trainer van Vitesse overduidelijk, maar toch plaatst hij een kanttekening.

“Na de bewuste wedstrijd heb ik meteen gezegd dat je mij niet nodig hebt om te kunnen zien dat er iets heeft plaatsgevonden dat niet past in het voetbal. Over de actie is geen twijfel mogelijk, maar ik heb wel een mening over andere zaken”, lijkt Fraser bij FOX Sports te doelen op de lengte van de straf. “Maar soms kan je beter je mond houden omdat je geen recht van spreken hebt, zoals in dit geval.”

“We staan niet in ons recht. Spelers van ons hebben iets gedaan dat niet past in het voetbal. Intern hebben we dat meteen duidelijk gemaakt”, aldus Fraser, die aangeeft dat zowel Matavz als Matt Miazga de boetes die zij van de club kregen opgelegd, zonder protesteren betaalden. Waar Matavz een elleboogstoot uitdeelde, daar kneep Miazga Dumfries tijdens de wedstrijd in het kruis.

“De boetes komen ten goede aan stichting Vitesse Betrokken, een stichting die de kracht van voetbal inzet in haar sociaal-maatschappelijke activiteiten in Arnhem en omstreken”, liet de huidige nummer zes van de Eredivisie woensdag via de officiële kanalen weten. Matavz mag nu niet in actie komen tegen ADO Den Haag, Feyenoord, Excelsior en VVV-Venlo. Tegen Ajax, op 4 maart, is de aanvaller er weer bij.