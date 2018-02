Real Madrid-doelwit kost 130 miljoen euro

Chelsea wil nog even langer door met Antonio Conte. Als de Engelse club de manager dit seizoen ontslaat, moeten the Blues de Italiaan dertig miljoen euro meegeven. (Sport)

Borussia Dortmund ziet in Marco Reus een belangrijke kracht. De Duitse topclub wil graag verlengen met de aanvallende middenvelder, die momenteel tot medio 2019 vastligt. (BILD)