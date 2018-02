Vitesse is Matavz door schorsing tot maart kwijt en deelt boetes uit

Tim Matavz is door de beroepscommissie van de KNVB voor vier wedstrijden geschorst vanwege een elleboogstoot in het gelaat van sc Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries. Deze straf werd eerder al uitgesproken, maar toen ging de spits in beroep. Woensdag maakte de bond bekend dat Matavz vier wedstrijden moet brommen en hierdoor staat hij tot aan maart aan de kant. Ook Vitesse heeft de aanvaller gestraft. De club heeft hem een boete opgelegd.

Op de clubwebsite laat Vitesse weten dat Matavz een boete heeft gekregen vanwege ‘onprofessioneel gedrag. “Ook Matt Miazga, die eveneens in de thuiswedstrijd vs sc Heerenveen onbehoorlijk gedrag vertoonde, heeft van de club een boete opgelegd gekregen. De boetes komen ten goede aan stichting Vitesse Betrokken, een stichting die de kracht van voetbal inzet in haar sociaal-maatschappelijke activiteiten in Arnhem en omstreken”, laat de club weten.

Door de schorsing moet Vitesse het in de wedstrijden tegen ADO Den Haag, Feyenoord, Excelsior en VVV-Venlo doen zonder Matavz. Op zondag 4 maart tegen Ajax is hij er wel weer bij. “Allereerst betreuren wij de commotie die er is ontstaan”, reageert technisch directeur Marc van Hintum. “Wij hebben zowel Tim als Matt direct na de gebeurtenissen een boete opgelegd omdat wij het gedrag dat zij vertoonden niet binnen de Fair Play-gedachte van de club vinden passen.”

Vitesse is het overigens niet eens met de schorsing die de KNVB Matavz heeft uitgedeeld. “Dat wil niet zeggen dat wij het voorval goedkeuren, integendeel, zo bewijst de opgelegde boete. De straf strookt echter allerminst met schorsingen die opgelegd zijn na soortgelijke incidenten", aldus Van Hintum. "Dat was de belangrijkste reden om tegen het schikkingsvoorstel in beroep te gaan; een rechtlijnige strafmaat. Wellicht hadden we de commotie grotendeels kunnen voorkomen door direct na het opleggen van de boetes dit ook te communiceren, ware het niet dat wij het verstandig hebben geacht daarmee te wachten totdat er definitief uitsluitsel werd gegeven richting Tim.”