‘Ik verwacht niet dat Ajax, PSV of Feyenoord belt, niveau is hier hoger’

Jeffrey Gouweleeuw ruilde AZ begin 2016 in voor FC Augsburg en heeft zich in de afgelopen twee jaar opgewerkt tot vaste basisspeler in het centrum van de verdediging van die Fuggerstädter. Hoewel de waardering voor de stopper bij zijn club groot is, merkt hij dat er in Nederland nog weleens schamper wordt gedaan over zijn werkgever.

“Nederlanders onderschatten het niveau van Augsburg. Dit is gewoon echt een veel hoger niveau dan mijn vorige clubs. AZ staat nu derde, maar wij doen zeker niet onder voor ze. Sterker nog: wij zijn beter”, legt hij uit in gesprek met de NOS. Gouweleeuw merkt dat er weinig respect is voor Augsburg omdat de club in Nederland niet zo bekend is: “Als ik goed presteer, krijg ik te horen dat het maar bij Augsburg is. Dat stoort me.”

Hoewel hij zich goed voelt bij Augsburg, mikt Gouweleeuw voor de komende jaren op een stap omhoog in de Bundesliga, of een transfer naar de Premier League. Aan een terugkeer naar de Eredivisie denkt hij niet: “Ik verwacht niet dat Ajax, PSV of Feyenoord belt. En het niveau is hier hoger, ook financieel. Wat dat betreft zijn Nederlandse clubs niet eens interessant nu.”

Gouweleeuw kwam in het verleden tweemaal in actie voor Jong Oranje, maar wacht nog op zijn eerste uitnodiging voor het Nederlands elftal. Hij ziet dat spelers die een aantal goede wedstrijden spelen in de Eredivisie wel worden opgeroepen en vindt dat het lijkt of er geen respect is voor clubs als Augsburg: “Of ik bij Oranje hoor? Dat weet ik niet. Maar ik speel altijd en ik presteer, dus zou je kunnen zeggen dat ik in ieder geval een kans moet krijgen. Of ik me staande houd, zal dan moeten blijken. Maar daar heb ik wel een kans voor nodig.”