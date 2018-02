Richarlison in tranen na wissel: ‘Ik huilde omdat ik had willen spelen’

Richarlison werd in het duel tussen Watford en Chelsea na 65 minuten naar de kant gehaald en vervangen door Roberto Pereyra. De Braziliaan zag vervolgens met tranen in de ogen vanaf de bank hoe the Hornets met 4-1 wonnen van de regerend landskampioen en zijn vervanger Pereyra trefzeker was.

De camera’s van Sky Sports legden vast hoe Richarlison op de bank de tranen uit zijn ogen veegde. De Braziliaan leek gefrustreerd doordat hij niet zijn stempel op de wedstrijd had kunnen drukken, maar tegenover ESPN Brazil verklaarde hij de tranen: “Ik huilde omdat ik had willen spelen en mijn teamgenoten had willen helpen.”

“Uiteindelijk heeft mijn vervanger het uitstekend gedaan, dus het is oké”, aldus Richarlison, die een uitstekende eerste seizoenshelft kende. Daarin leverde de Braziliaan vijf doelpunten en vijf assists bij the Hornets, maar sinds december was hij niet meer bij een doelpunt betrokken. Watford nam Richarlison afgelopen zomer over van Fluminense, maar hij zou reeds in de belangstelling van Chelsea en Arsenal staan.