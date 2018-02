Janmaat lijkt vonnis over Conte te vellen bij vernedering van Chelsea

De dagen van Antonio Conte bij Chelsea lijken geteld. Diverse media schreven afgelopen weekend dat een nederlaag tegen Watford fataal zou zijn en het ging maandag daadwerkelijk mis op Vicarage Road: 4-1. Watford kwam in de eerste helft op voorsprong, na een rode kaart voor Tiemoué Bakayoko, maar na rust kwam Chelsea langszij. Daryl Janmaat bracht de thuisploeg echter weer op voorsprong en daarna liep Watford uit naar de grote score.

Dit kalenderjaar had Watford nog niet gewonnen, maar tegen het gehavende Chelsea rook de thuisploeg een kans. De bezoekers hadden vorige week een beschamende 0-3 nederlaag tegen Bournemouth geleden en waren de afgelopen weken sowieso wisselvallig. Ook op Vicarage Road maakte Chelsea allesbehalve een goede indruk. De Londenaren sneden zichzelf in de vingers met een vroege rode kaart: Bakayoko ontving een gele kaart in minuut 25 en 30 en moest zodoende inrukken.

Chelsea had wel een aanzienlijk deel van het balbezit, maar deed er weinig mee. De club was afhankelijk van creatieve ingevingen van spelers als Eden Hazard of Cesc Fàbregas die er niet kwamen voor rust. Watford bleef dus betrekkelijk eenvoudig overeind en kreeg meer zelfvertrouwen met een man meer. Vijf minuten voor rust brak de thuisploeg daadwerkelijk de ban. De uitgekomen Thibaut Courtois haalde Gerard Deulofeu neer, waarna Troy Deeney zich met succes ontfermde over de penalty.

Watford, met Janmaat en Marvin Zeegelaar in de basis, zat op rozen. De thuissupporters zongen ondertussen dat Conte dinsdagochtend ontslagen zou worden. De Italiaan hoopte vanaf de zijlijn op een ommekeer, maar moest toezien dat Chelsea ook na rust weinig kon uitrichten. Het inbrengen van Olivier Giroud bracht daar weinig verandering in. De 2-0 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 1-1: zo waren Deulofeu, Richarlison en Abdoulaye Doucouré dreigend. Toch was het Chelsea dat uit het niets terugkwam in de wedstrijd. Hazard soleerde buiten het strafschopgebied en knalde fraai raak in de verre hoek.

De gastheer liet zich echter niet van de wijs brengen. Via Janmaat greep Watford zelfs al gauw weer de leiding. De back trok vanaf de rechterflank naar binnen, dartelde langs het strafschopgebied en ging de combinatie aan met Roberto Pereyra. Janmaat kreeg de bal terug in het strafschopgebied en rondde af: 2-1. Een van richting veranderd schot van Deulofeu betekende vervolgens de 3-1 en de definitieve nekslag voor Chelsea. In de zes minuten durende blessuretijd maakte Pereyra er zelfs 4-1 van.