‘Ik genoot op de training van Koeman, als hij meedeed met een rondo’

Het lijkt er sterk op dat Ronald Koeman de nieuwe bondscoach van Oranje wordt. De oefenmeester werkte de afgelopen jaren als trainer bij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton. Over het algemeen is de stemming positief over het aankomende bondscoachschap van Koeman, zo blijkt in onderstaande video.